テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期（毎週土曜後5：30）第18話（通算156話）「It's A Small World」の場面カット＆あらすじが公開された。【画像】デカすぎる！Mt.レディの奇襲攻撃公開された『ヒロアカ』新場面カット先週放送された7期第17話「ｈｏｐｅｓ」では、ジェントル・クリミナルとラブラバ、レディ・ナガンに続いて、夜嵐イナサ、肉倉精児、現見ケミィら士傑高校ヒーロー科のメンバーもヒーローたちに