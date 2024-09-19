厳しい残暑が続いていますが、静岡・熱海市の「來宮神社」では、11月の七五三に向けて、早くも千歳飴の袋詰め作業が始まりました。熱海市の「來宮神社」では、巫女さんらが集まり、七五三のお参りで提供される千歳飴を、手際よく袋に詰めていきました。神社では、コロナ禍以降、早めに参拝する人たちが増えてきたことから、準備も早めに行っていて、2024年も、余裕をもって訪れ、お祝いしてほしいと話しています。（來宮神社 巫女