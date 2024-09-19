テレビアニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』の追加キャスト＆PVが公開された。メダカとモナのクラスメイトでモナの大ファンなヒロイン・春野つぼみ役を花澤香菜が担当する。【動画】ニヤニヤしちゃう！公開された『黒岩メダカ』新PVキャラクターPVでは、差出人不明の手紙により、モナ・旭のいる空き教室へ呼び出されたつぼみが映し出される。つぼみが不安げに教室に入ると、そこには大好きなモナと旭の姿が。3人は差出