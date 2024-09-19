3人組グループ・NEWSの小山慶一郎が、連続ドラマ初主演を務める日本テレビ系水曜プラチナイト『高杉さん家のおべんとう』（毎週水曜深0：2910月2日スタート）の主題歌に、NEWSの新曲「あっちむいてほい」が決定した。NEWSにとっての500曲目のアニバーサリー楽曲が起用された。【写真】コラボフードを手に笑顔のNEWS2014年度日本地理学賞（社会貢献部門）も受賞した同名漫画（著者・柳原望氏）を実写化。小山演じる一生懸命