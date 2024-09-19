静岡県教委は、19日、給食費など126万円余りを横領した富士宮市の小学校の女性事務職員を、懲戒免職にしたと発表しました。（静岡県教育委員会の会見）「大変申し訳ありませんでした」懲戒免職の処分となったのは、富士宮市立内房小学校で会計の管理を担当していた41歳の女性事務職員です。県教委によりますと、女性職員は、2024年3月から8月までの間、給食費や廃品回収の収益金など、学校が徴収した金を複数の口座から出金したほ