都市再生機構（UR）が管理する賃貸住宅で、家賃滞納などを理由にURが入居者に部屋の明け渡しを強制執行する際、家財道具を運搬・処分するのにかかる費用を8都府県で過大に積算していたことが19日、会計検査院の調べで分かった。検査院は2019〜23年度の5年間で、計約8億5千万円を減額できたと指摘。URは既に、適正な積算基準に改める処置を講じたという。家賃滞納者が退去に応じない場合、URは民事訴訟を経て明け渡しの強制執行