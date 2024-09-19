パワハラなどの疑惑を告発された兵庫県の斎藤元彦知事の不信任決議案が、19日午後、全会一致で可決されました。不信任決議案は、全県会議員86人連名で提出され、午後5時半過ぎ、全会一致で可決されました。斎藤知事は可決の際、ほとんど表情を変えることはありませんでした。この可決で、知事は10日以内に「議会の解散」か「失職」、もしくは10日を待たずに「辞職」を選択することになります。斎藤知事は19日朝も「議決を受けて熟