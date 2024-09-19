厚生労働省が９月に示した都道府県別の男女の賃金格差の指数で、栃木県は全国で最も格差が大きいという結果になりました。 そんななか矢田稚子総理大臣補佐官が１９日、宇都宮市を訪れ、企業の経営者などと女性が活躍しやすい職場環境づくりについて意見を交わしました。 車座対話には、矢田稚子総理大臣補佐官のほか県内の企業の経営者や女性の管理職など１３人が参加しました。 公表された都道府県別の男女間の賃金格差の指数