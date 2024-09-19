新型コロナウイルスの感染状況です。9月9日～15日までの一週間、徳島県指定37の医療機関では、前の週より32人少ない、253人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。1医療機関当たりの平均は6.84人で、3週連続の減少です。定点報告数が、基準である10人を下回っているため、県の県民への注意喚起メッセージは引き続き「注意」のままで、医療機関にかかる負荷の状況を示す、入院対応に関しても「注意状況」となっ