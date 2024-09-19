新庄監督のかじ取りが注目される(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext日本ハムは19日、捕手の伏見寅威を登録抹消した。伏見は18日の試合で先発の伊藤大海とバッテリーを組み先発出場するも、6回の守備から交代となっていた。【動画】4連勝へと導く豪快弾！マルティネスが13号3ランを放ったシーン試合後、新庄剛志監督は伏見に関して腰の違和感があると明かしていた。チームは9月に入って8勝4敗、首位のソフトバンク相手には相手本