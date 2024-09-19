ラグビー、リーグワン１部の三重ホンダヒートは１９日、チームの拠点を宇都宮市に移すことを決めたと発表しました。２０２６ー２７年シーズンからの移転を目指すということです。 １９６１年に創設された三重は２２年に発足したリーグワンで２部からスタートしました。去年、チーム活動の強化とファンの拡大を目指し、所属を東京のホンダ本社に変更。今年５月まで行われて