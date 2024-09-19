絢爛豪華な彫刻屋台が繰り出す鹿沼市最大規模の伝統行事「鹿沼秋まつり」が１０月に開催されるのを前に１９日、松井正一市長がとちぎテレビを訪れ、魅力をＰＲしました。 鹿沼秋まつりは、全国３３の祭りとともにユネスコの無形文化遺産に登録されていて、江戸時代から続く伝統行事です。２０台を超える彫刻屋台が威勢のいい掛け声とともに街に繰り出し、複数の屋台が向き合っておはやしを響かせあう「ぶっつけ」が見どころの一つ