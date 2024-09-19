FIFA（国際サッカー連盟）は19日、最新のFIFAランキングを発表。ワールドカップアジア予選で、中国（7−0）、バーレーン（5−0）に2連勝を飾った日本は順位を前回の18位から2つ上げ、16位になりました。日本が16位以内に入るのは、当時アルベルト･ザッケローニ氏が指揮していた2011年9月以来13年ぶり。森保一監督が指揮した2018年以降では、最高順位となっています。また上位15チームのランクは変動なし。アジア勢では日本が16位で