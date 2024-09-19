大谷は効率的な方法で歴史を追いかけている(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場し、初回の第1打席に左前打で出塁。その後、26回連続盗塁成功となる二盗を決め、デーブ・ロバーツ監督が現役時代に記録した49盗塁に並んだ。【動画】大台50盗塁へリーチ！大谷翔平が49盗塁を達成するシーンこれで大谷は「48‐49」を達成したが、『MLBの公式イン