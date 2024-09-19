YouTubeチャンネル『うわうわ犬のハナ』に投稿されたのは、ワンコと赤ちゃんの微笑ましい日常です。お姉さんワンコが赤ちゃん返りしてしまう可愛い動画は2.7万回再生を突破し「お姉ちゃんもご褒美必要だよね」「ほんと赤ちゃんみたいで可愛い♡」「小さな体ですが頼もしい！」などのコメントが寄せられています。 【動画：犬と赤ちゃんが一緒に暮らした結果…予想外の『赤ちゃん返り』】 おばあちゃん大好きなハナちゃん