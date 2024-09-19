VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する「戌亥とこ」「町田ちま」歌唱力に定評のある2人によるボーカルユニット「Nornis(ノルニス)」がLIVE TOUR 2024 Tensegrityを開催する。その皮切りとなる公演が9/14 KT Zepp Yokohamaで開催された。 横浜公演でオープニングアクトを務めたフレン・E・ルスタリオこのツアーでは各公演にそれぞれ違うオープニングアクトにより幕を開ける。本公演では「フレン・E・ルスタリ