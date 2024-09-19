ステラマッカートニーは、エヴァ メンデスとRAYE（レイ）を起用した2024年ウィンターキャンペーンを発表します。このキャンペーンは「It's About Time」というメッセージを掲げ、母なる地球を守る活動家としてのステラの声とともにパリファッションショーのオープニングで発表したマニフェストを進化させることで、チェンジメーカーとなるブランドの世界的なコミュニティへ行動を呼びかけます。Courtesy of Stella McCartneyイーサ