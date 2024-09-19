映画『タイタニック』などのケイト・ウィンスレット（48）が、セクシーな気分を取り戻すために男性ホルモン補充療法をしているとポッドキャスト番組「How to Fail with Elizabeth Day」で明かした。体重が増えてから性欲が減退してしまったという女性リスナーの悩みに対し、ケイトは「わたしたちは皆、人生において、身体的にコントロールできていないとか、最高の自分ではないと感じる瞬間がある。それは必ずしも体重に関係し