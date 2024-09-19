大手住宅メーカーの調査で、男性の育休取得率が過去最高となりました。９月１９日を「育休を考える日」として、毎年男性の家事や育児の実態を公表している「積水ハウス」。全国約１万人の男女にインターネットでアンケート調査をした結果、５年前の９．６％と比べて今年は男性の育休取得率が２７．３％と約３倍になりました。調査を始めてから過去最高だということです。また、積水ハウスでは２０１８年から、子どもが生ま