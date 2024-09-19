パナソニックグループが万博に出展する体験型パビリオン。開発で培ってきた技術を活用です。鉄製のフレームを約１４００個組み合わせた外観が目をひくパナソニックグループのパビリオン「ノモの国」。開幕時は、これに薄くて軽い生地を張って子どもたちを出迎えます。「解き放て、こころとからだとじぶんとせかい。」をコンセプトに屋内は４つのエリアに分かれていて、１９日のメディア見学会では、ＡＲで完成イメージを公開