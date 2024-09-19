女優の伊藤沙莉が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・午前８時）の公式ＳＮＳが１９日に更新。番組オフショットを公開した。インスタグラムに「星家に集まったみんなでパシャリ」と少し年老いたようなメイクと衣装姿で、伊藤が演じる主人公の寅子の大学時代の同級生らとのオフショットをアップ。「かつて共に学んだ仲間たち…またこの光景を見ることができてうれしいです」と続け、学生時代のハツラツと