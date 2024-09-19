大阪府の吉村洋文知事は１９日、大阪府庁で記者団の囲み取材に応じた。２０２５年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会がこの日、来年４月１３日の大阪関西万博開幕日に、歌手のＡｄｏ（アド）がＥＸＰＯアリーナにてオープニングスペシャルライブ開催決定を発表した。吉村知事は「Ａｄｏさんが開幕でイベントをされることを本当に楽しみにしています。Ａｄｏさんの新しい感覚で、どんどん開幕を盛り上げて、そしていろ