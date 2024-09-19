◆大相撲秋場所１２日目（１９日、東京・両国国技館）全勝の関脇・大の里（二所ノ関）を追う２敗の東前頭３枚目・高安（田子の浦）は、小結・平戸海（境川）を突き出し、優勝争いにとどまった。激しい相撲で平戸海を圧倒した。この日、大の里が敗れたため、１差に迫った。