札幌市の秋元市長が、社会の発展に尽力された高齢者の長寿を祝うため、１００歳を迎えた人に感謝を伝えました。秋元市長が訪れたのは、札幌市北区に住む長野ヨシ子さん１００歳の自宅です。秋元市長が社会の発展に尽力された高齢者の長寿を祝うとともに感謝を伝える行事となっています。この行事は１００歳を迎えた高齢者に記念品を手渡しして祝福するものです。（秋元克広市長）「好きな物は？」（長野ヨシ子さん）「なんでも食べ