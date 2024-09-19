20日（金）は北海道付近を低気圧が通過し、低気圧からのびる前線が東北付近を南下する見込みです。そのため、北海道や東北、北陸ではくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。東北や北陸では土砂災害などに警戒してください。台風14号は南西諸島から遠ざかりますが、20日は沖縄の南を新たな熱帯低気圧が西よりに進む見込みです。熱帯低気圧の周辺から湿った空気が流れ込むため、南西諸島もくもりや雨となるで