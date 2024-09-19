原子力規制委員会の新委員に、山岡耕春（こうしゅん）・名古屋大名誉教授（地震・火山学）、長崎晋也・カナダ・マクマスター大元教授（原子力工学）が19日付で就任した。山岡氏は地震や津波の審査、長崎氏は核燃料施設などの審査を担う。利用計画は年間わずか0.7トン日本にたまり続けるプルトニウム2人はこの日、規制委で記者会見した。山岡氏は、能登半島地震や東日本大震災について「多くのセグメント（活断層が活動する最