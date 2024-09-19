（ＣＮＮ）１１月の米大統領選に向けた最新の世論調査で、激戦州のうちペンシルベニア、ミシガン両州で民主党候補のハリス副大統領がやや優勢との結果が出た。調査は米クイニピアック大学が１２〜１６日、激戦州と位置付けられるペンシルベニア州で１３３１人、ミシガン州で９０５人、ウィスコンシン州で１０７５人の投票する可能性の高い有権者を対象に実施した。ハリス氏と共和党候補のトランプ前大統領に無所属候補も加えた質問