調剤薬局を全国でチェーン展開する「I＆H」（兵庫県芦屋市）と取引先など計約60社が国税当局の税務調査を受け、消費税計約16億円の還付を不正に受けたと指摘されたことが、関係者への取材で明らかになった。国税当局は医薬品の架空取引を繰り返していたと判断し、重加算税を含めて計約23億円を追徴課税した模様だ。元国税調査官が語る「国税職員の不正」生む組織風土I＆Hのグループでは「阪神調剤薬局」などの名称で、約520店