兵庫・斎藤元彦知事への不信任決議案が可決されました。知事は10日以内に、「辞職」もしくは「議会の解散」を迫られることになります。「辞職」と「解散」を同時に行う「ダブル選挙」の可能性も取りざたされています。ただ、知事は19日朝、可決された場合の対応について、明らかにしませんでした。もし知事が「議会の解散」を選べば、全国の県議会史上初めてのケースとなります。これから、知事の判断が最大の焦点となっています。