歌手の西川貴教（54）が19日、X（旧ツイッター）を更新。同日、54歳の誕生日を迎えたことを報告した。西川は「『イナズマロックフェス2024まで、あと2日!』」と21〜22日、滋賀県で開催される野外フェス「イナズマロックフェス」開催があと2日に迫ったことを記した。そして「本日、同い年になりました」とフジテレビ系「サザエさん」（日曜午後6時30分）の磯野波平の画像と自身の近影を投稿した。この投稿にフォロワーからは「親子