［１９日ロイター］ - 香港のキャセイパシフィック航空のエアバスA３５０型機で起きたエンジンの問題について、香港航空事故調査局（ＡＡＩＡ）は、燃料ホースの破損が原因との報告書をまとめた。調査では第２エンジンで破裂した燃料ホースを発見し、さらに５本の２次燃料ホースにも摩耗や破損の兆候が見られた。報告書は「酸素の存在や着火源（熱源）など他の要因も相まって、引火し延焼する恐れがある」とし「速やかに発見