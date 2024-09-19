[１９日 ロイター] - ＢｏｆＡグローバル・リサーチは１８日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が大方の予想を上回る利下げに踏み切ったことを受けて、年内の利下げ幅の予想を５０ベーシスポイント（ｂｐ）から７５ｂｐに修正した。これまでは１１月と１２月に２５ｂｐずつ引き下げると予想していた。来年はさらに１２５ｂｐの利下げを実施し、政策金利は現在の４．７５─５％から２．７５─３％になると見込んだ。ＢｏｆＡのエコノミス