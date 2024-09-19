19日、北海道新ひだか町の北海道市場でサラブレッド1歳市場セプテンバーセール3日目が開催された。 この日は167頭が上場されて、127頭(牡66頭、牝61頭)が売却。76.05％の売却率で総額6億4640万円(税別)を売り上げた。 この日の最高価格は浦河町の宮内牧場が生産した「ピエノフィオレの2023」(牡、父シニスターミニスター)。定蛇邦宏氏が2000万円(税別)で落札した。 父シニスターミニスタ