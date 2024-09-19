09年京王杯スプリングCを制したスズカコーズウェイ(牡20)が種牡馬を引退することが決まった。19日、株式会社ジェイエスがスズカコーズウェイの写真を添えてX(旧Twitter)で発表した。 スズカコーズウェイは父Giant's Causeway、母フレンチリヴィエラ、母の父フレンチデピュティの血統。06年11月に京都競馬場でデビューすると2戦目で勝ち上がりを果たし、京都新聞杯に出走するなどクラシック戦線を目指