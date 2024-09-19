【モデルプレス＝2024/09/19】歌手でタレントの渡辺美奈代が18日、自身の公式ブログを更新。夫・もやしくんのリクエストで作った夜ご飯の写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】渡辺美奈代、夫リクエストの彩り豊かな手料理披露◆渡辺美奈代、夫リクエストの手料理披露この日、「主人の食べたかった」と題してブログを更新した渡辺。絵文字を交えながら「お昼ごはんは1ヶ月前から食べたいと言われていた串揚げ屋さん