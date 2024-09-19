斎藤元彦・兵庫県知事のパワハラ疑惑などをめぐる告発文書問題で、県議会の全会派が定例議会が開会した19日、県議会の全会派が斎藤知事に対する不信任決議案を提出、不信任案は同日午後に採決され、全会一致で可決された。兵庫県議会議場で話す斎藤元彦・兵庫県知事〈2024年9月19日 神戸市中央区〉地方自治法にのっとり、斎藤知事は10日以内に議会の解散か、自身の失職を選択する。総務省によると、都道府県議会で知事への不