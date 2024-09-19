元NGT48の中井りかが18日（木）、東京ディズニーシーのホテルでの結婚式ショットを公開した。【別カット8点】ディズニーキャラクターに囲まれる中井りか元NGT48のメンバーで、現在はYouTuberやファッションデザイナーとして活躍する中井りか。今年3月に結婚を発表、後にお相手がテレビ東京のディレクタだと明かしている。18日、中井は「先日東京ディズニーシーチャペル・ミラコスタにて ご列席頂きました大好きな皆様に見守られ