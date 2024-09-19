岡山シーガルズの記者会見岡山・中区浜 まもなく開幕する女子バレーボールの「SVリーグ」。岡山シーガルズの監督や選手が意気込みを語りました。 （岡山シーガルズ／河本昭義 監督）「粘り強く深く、やはり結集力で挑戦する」 会見には河本昭義監督と選手ら9人が参加しました。 岡山シーガルズは昨シーズンのV1リーグで12チーム中9位でした。今シ&#