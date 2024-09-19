上下線で通行止め山梨県の中央道で2024年9月19日 17時ごろ、道路上で火災が発生。消火作業など事故処理が続けられていますが、NEXCOの情報によると、上野原IC〜相模湖ICで一時、上下線とも通行止めに。その後上り線の通行止めは解除され、下り線で通行止めが続いています。中央道（画像：写真AC）。SNSで投稿された事故現場の状況では、普通車1台が炎と黒い煙を上げて炎上している様子が映し出されています。事故の詳細や