イメージ 19日（木）も岡山県、香川県ともに猛暑日となったところがありましたが、21日（土）以降は30℃を下回るところもありそうです。 高梁で36.5℃、笠岡で36.3℃、岡山では36.2℃など、岡山県内では8地点で猛暑日となり、最も遅い猛暑日を更新しました。 香川県でも三豊市の財田など3地点で猛暑日となりました。20日（金）までは引き続き暑さに注意が必要です。 予想最高気温をみると岡山市では35℃と