スズキ「新型カタナ」世界初公開！2024年9月8日、スズキは静岡県浜松市の「はままつフルーツパーク時之栖」で「KATANAミーティング2024」を開催。このイベントでは、高い人気を誇るスズキの伝統的なバイク「KATANA（以下、カタナ）」の新型モデルがサプライズ公開されました。スズキ「新型カタナ」世界初公開！（撮影：バイクのニュース編集部）カタナは、車名の通り日本刀をモチーフとしたデザインを採用したスズキのスポ