サッカー元イタリア代表で、静岡・ジュビロ磐田でもプレーしたサルヴァトーレ・スキラッチ氏が亡くなったと、18日、ジュビロ磐田などが発表しました。59歳でした。1990年のサッカーW杯イタリア大会で得点王に輝き、1994年から97年までジュビロ磐田でプレーしたスキラッチさんは、高い技術と本能的なプレーでゴールを量産し、ジュビロ在籍中にはJリーク通算で92試合に出場65得点を