山形県小国町の山に渓流釣りに出かけて9月14日から行方がわからなくなっていた東京都の53歳の男性が18日、4日ぶりに発見されました。命に別条はないということです。4日ぶりに発見されたのは東京都に住む53歳の会社員の男性です。警察によりますと、男性は14日の早朝、小国町内の山に渓流釣りに入りましたがその後帰宅せず、親族が警察に届け出ていました。18日午後、町内の男性が飯豊山荘近くの道路脇に横たわっている男性を発見