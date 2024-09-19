◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島（19日、神宮球場）両チームのスタメンが発表されました。ヤクルトは前日から野手2選手を入れ替え。前日無安打の並木秀尊選手にかわって増田珠選手が「2番・ライト」で出場、さらに岩田幸宏選手にかわって西川遥輝選手が「7番・センター」で出場します。キャッチャー・中村悠平選手は打順を一つ下げて「8番」での出場となりました。先発投手は、ここまで15イニング自責点0で2連勝中の吉村貢司郎