サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのフランス代表ＤＦジュール・クンデが試合数増加から来る選手たちの疲労や負傷が増加しているとして「ストライキをしなければならない瞬間が来るかも」と訴えた。１９日、チャンピオンズリーグのモナコ戦を前にした記者会見で発言した。なお前日にマンチェスター・シティ（英）のスペイン代表のＭＦロドリが選手によるストライキの可能性について語っていた。クンデは「ロドリの言った