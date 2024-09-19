イランのハッカーがアメリカ大統領選挙に影響を及ぼそうと、トランプ前大統領の選挙陣営の非公開資料をバイデン大統領の陣営関係者に送っていたことが明らかになりました。アメリカFBI＝連邦捜査局などは18日、イランのハッカーが今年6月から7月にかけて、当時のバイデン大統領の選挙陣営の関係者に対して、トランプ前大統領の陣営から盗まれた非公開の資料の抜粋をメールで送っていたと明らかにしました。また、一部の報道機関に