Ｘゲーム千葉大会は、２０日に千葉市・幕張メッセで開幕する。１９日は同会場で会見が行われた。スケートボード界のスーパースターのナイジャ・ヒューストン（米国）は、これまでＸゲームで歴代最多タイの１５個の金メダルを獲得しており、今大会で表彰台の頂点に立てば単独トップに立つことになる。「あと１つ（金を）取れば、これまでの記録を塗り替えられる。まだ健康と若さにあふれているので、挑戦していきたい」と意気込