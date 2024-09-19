レバノンで相次いで爆発し、3000人近い死傷者を出したポケベル型の通信機器について、JNNは機器を製造したと報道されているハンガリーの会社を取材しました。通信機器は台湾の「ゴールド・アポロ」社が作ったと報じられましたが、「ゴールド・アポロ」の会長は実際に製造したのはハンガリーの「BAC」社で、商標の使用を認めていると説明しました。そのハンガリーの会社の住所を訪ねてみると…記者「通信機器を製造したとされる会社