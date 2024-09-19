休場明け１９日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３５３．１４ポイント（２．００％）高の１８０１３．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２９．４８ポイント（２．１０％）高の６３０５．５１ポイントと５日続伸した。ハンセン指数の終値は７月１５日以来、約２カ月ぶりに節目の１８０００ポイントを回復している。売買代金は１４８７億５４７０万香港