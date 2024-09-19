１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１８．７４ポイント（０．６９％）高の２７３６．０２ポイントと続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国の景気懸念がくすぶる中、当局は今年の経済成長目標（５．０％前後）達成のため、新たな景気支援策を打ち出すと期待されている。米国が大幅利下げを決定したことで、中国の緩和余地が広がったとの見方も強まった。中信証券は９月中にも、中国の預金準備率